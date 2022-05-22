SCMP: несколько китайских компаний могут остановить поставки для «Арктик СПГ — 2»

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Несколько компаний из КНР могут до конца мая остановить поставки оборудования для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» на фоне санкций Евросоюза против России. Об этом пишет South China Morning Post.
SCMP: несколько китайских компаний могут остановить поставки для «Арктик СПГ — 2»
  • Gettyimages.ru

Как заявил источник в компании Bomesc Offshore Engineering, занимающейся строительством десяти модулей для этого проекта, пока нет окончательного решения. 

Он добавил, что компания находится в тесном контакте с вовлечёнными сторонами. Также источник заявил, что ситуация «меняется каждый день».

По данным газеты, производством модулей для «Арктик СПГ — 2» также занимаются ряд других китайских компаний, которые не ответили на запрос журналистов.

В апреле Bloomberg писал, что Китай сокращает закупки сжиженного природного газа из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер.

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