Bloomberg: Китай сокращает закупки СПГ из-за роста цен на него
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Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Китай сокращает закупки СПГ, поскольку рост мировых цен усугубляет потери от импорта, а карантинные меры ограничивают внутренний спрос», — говорится в сообщении.
Как уточняется, основной удар пришёлся на спотовые закупки из-за повышения цен, которые сделали продажу на внутреннем рынке нерентабельной.
Ранее Госдеп призвал дипломатов, не занятых в основной работе генконсульства США в Шанхае, покинуть город из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции.
Китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.
С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.