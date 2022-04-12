Bloomberg: Китай сокращает закупки СПГ из-за роста цен на него

Китай сокращает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китай сокращает закупки СПГ, поскольку рост мировых цен усугубляет потери от импорта, а карантинные меры ограничивают внутренний спрос», — говорится в сообщении.

Как уточняется, основной удар пришёлся на спотовые закупки из-за повышения цен, которые сделали продажу на внутреннем рынке нерентабельной.

Ранее Госдеп призвал дипломатов, не занятых в основной работе генконсульства США в Шанхае, покинуть город из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции.

Китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.

С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.