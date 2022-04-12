Госдеп призвал некоторых дипломатов покинуть Шанхай из-за вспышки коронавируса

Госдеп призвал дипломатов, не занятых в основной работе генконсульства США в Шанхае, покинуть город из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции.

«Одиннадцатого апреля 2022 года Госдепартамент распорядился о выезде неосновных госслужащих и всех членов семей из консульского округа генерального консульства в Шанхае из-за резкого роста случаев COVID-19 и влияния ограничений, связанных с реагированием властей КНР», — говорится в заявлении Госдепа.

Ведомство также призвало американцев пересмотреть свои поездки в Китай.

Ранее китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.

С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.