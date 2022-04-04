В Шанхай направили 2 тысячи военных медиков для ликвидации вспышки коронавируса
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Планируется, что в город приедут семь групп медицинского персонала.
«Они приступят к работе сразу после прибытия в Шанхай», — цитирует Минобороны Китая ТАСС.
По официальным данным, в больницах Шанхая находятся свыше 55,9 тыс. инфицированных коронавирусом, из них около 96% не имеют симптомов.
С 28 марта власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.