В Шанхай направили 2 тысячи военных медиков для ликвидации вспышки коронавируса

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Китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса, сообщило оборонное ведомство.
В Шанхай направили 2 тысячи военных медиков для ликвидации вспышки коронавируса
  • Gettyimages.ru

Планируется, что в город приедут семь групп медицинского персонала.

«Они приступят к работе сразу после прибытия в Шанхай», — цитирует Минобороны Китая ТАСС.

По официальным данным, в больницах Шанхая находятся свыше 55,9 тыс. инфицированных коронавирусом, из них около 96% не имеют симптомов.

С 28 марта власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.

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