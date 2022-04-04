В Шанхай направили 2 тысячи военных медиков для ликвидации вспышки коронавируса

Китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса, сообщило оборонное ведомство.

Планируется, что в город приедут семь групп медицинского персонала.

«Они приступят к работе сразу после прибытия в Шанхай», — цитирует Минобороны Китая ТАСС.

По официальным данным, в больницах Шанхая находятся свыше 55,9 тыс. инфицированных коронавирусом, из них около 96% не имеют симптомов.

С 28 марта власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.