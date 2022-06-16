«Коммерсантъ»: компания Baker Hughes разрывает контракты с Россией по СПГ-проектам

Короткая ссылка
Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров.
«Коммерсантъ»: компания Baker Hughes разрывает контракты с Россией по СПГ-проектам
  • © AP Photo / Bela Szandelszky

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании, речь идёт о специалистах, задействованных на проектах «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также об инженерах со строящегося «Арктик СПГ — 2» НОВАТЭКа.

Параллельно Baker Hughes прекратит отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин, которые повлияют на сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ — 2».

Отмечается, что прямых санкций на обслуживание и поставку газовых турбин в Россию нет, а «Газпром» и НОВАТЭК не попали под прямые рестрикции США и ЕС. Тем не менее в американской компании приняли решение о разрыве соглашений.

Ранее в South China Morning Post сообщалось, что несколько компаний из КНР также могут остановить поставки оборудования для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» на фоне санкций Евросоюза против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить