«Коммерсантъ»: компания Baker Hughes разрывает контракты с Россией по СПГ-проектам

Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании, речь идёт о специалистах, задействованных на проектах «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также об инженерах со строящегося «Арктик СПГ — 2» НОВАТЭКа.

Параллельно Baker Hughes прекратит отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин, которые повлияют на сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ — 2».

Отмечается, что прямых санкций на обслуживание и поставку газовых турбин в Россию нет, а «Газпром» и НОВАТЭК не попали под прямые рестрикции США и ЕС. Тем не менее в американской компании приняли решение о разрыве соглашений.

Ранее в South China Morning Post сообщалось, что несколько компаний из КНР также могут остановить поставки оборудования для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» на фоне санкций Евросоюза против России.