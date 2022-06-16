«Коммерсантъ»: компания Baker Hughes разрывает контракты с Россией по СПГ-проектам
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании, речь идёт о специалистах, задействованных на проектах «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также об инженерах со строящегося «Арктик СПГ — 2» НОВАТЭКа.
Параллельно Baker Hughes прекратит отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин, которые повлияют на сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ — 2».
Отмечается, что прямых санкций на обслуживание и поставку газовых турбин в Россию нет, а «Газпром» и НОВАТЭК не попали под прямые рестрикции США и ЕС. Тем не менее в американской компании приняли решение о разрыве соглашений.
Ранее в South China Morning Post сообщалось, что несколько компаний из КНР также могут остановить поставки оборудования для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» на фоне санкций Евросоюза против России.