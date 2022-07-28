WSJ: в случае введения запрета на экспорт нефти США ожидает геополитическая катастрофа

В случае введения американскими властями запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов союзников Соединённых Штатов ждёт геополитическая катастрофа. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Кайл Исаковер.

Отмечается, что на фоне роста цен на бензин президент США Джо Байден рассматривает возможность введения эмбарго на поставки топлива за границу.

При этом Соединённые Штаты являются крупнейшим экспортёром нефтепродуктов с долей 12,1% на мировом рынке, напомнил Исаковер.

Он выразил опасение, что возможное эмбарго на поставки нефти опустит этот показатель до нуля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны G7 намереваются ввести в действие механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

При этом Байден выразил надежду, что установление потолка цен на российскую нефть позволит снизить стоимость бензина в стране.