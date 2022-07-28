WSJ: в случае введения запрета на экспорт нефти США ожидает геополитическая катастрофа

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В случае введения американскими властями запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов союзников Соединённых Штатов ждёт геополитическая катастрофа. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Кайл Исаковер.
WSJ: в случае введения запрета на экспорт нефти США ожидает геополитическая катастрофа
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Отмечается, что на фоне роста цен на бензин президент США Джо Байден рассматривает возможность введения эмбарго на поставки топлива за границу.

При этом Соединённые Штаты являются крупнейшим экспортёром нефтепродуктов с долей 12,1% на мировом рынке, напомнил Исаковер.

Он выразил опасение, что возможное эмбарго на поставки нефти опустит этот показатель до нуля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны G7 намереваются ввести в действие механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

При этом Байден выразил надежду, что установление потолка цен на российскую нефть позволит снизить стоимость бензина в стране.

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