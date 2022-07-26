DPA: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа

Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, информирует агентство DPA.

«Страны — члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа», — говорится в Twitter.

Как сообщалось, Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.

Позднее Греция не поддержала данное предложение Еврокомиссии. Власти Испании и Португалии также выступили против.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.