DPA: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа
«Страны — члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа», — говорится в Twitter.
Как сообщалось, Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.
Позднее Греция не поддержала данное предложение Еврокомиссии. Власти Испании и Португалии также выступили против.
Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.