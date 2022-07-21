DPA: газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку»
«Газ снова течёт (по трубопроводу. — RT)», — приводит Spiegel заявление.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.
Как отметили в «Газпроме», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.
11 июля Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.