Таможенная подкомиссия одобрила продление квоты на экспорт лома чёрных металлов

Таможенная подкомиссия одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 1 августа до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Тарифная квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов будет продлена на период с 1 августа до конца 2022 года. Объем квоты составит 1,35 млн т», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что это позволит исключить риски недостатка сырья для нужд электрометаллургических предприятий, а также снизить влияние мировой конъюнктуры на внутреннее ценообразование.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июня ввело тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.

В марте и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова заявила, что возможный запрет на импорт в ЕС российских металлов негативно скажется на европейском автомобилестроении.