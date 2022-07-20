Таможенная подкомиссия одобрила продление квоты на экспорт лома чёрных металлов

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Таможенная подкомиссия одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 1 августа до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Таможенная подкомиссия одобрила продление квоты на экспорт лома чёрных металлов
  • РИА Новости

«Тарифная квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов будет продлена на период с 1 августа до конца 2022 года. Объем квоты составит 1,35 млн т», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что это позволит исключить риски недостатка сырья для нужд электрометаллургических предприятий, а также снизить влияние мировой конъюнктуры на внутреннее ценообразование.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июня ввело тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.

В марте и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова заявила, что возможный запрет на импорт в ЕС российских металлов негативно скажется на европейском автомобилестроении.

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