Правительство с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов

Правительство России с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Квоты будут действовать до 31 июля.

По данным кабмина, при экспорте металла в объёме до 540 тыс. т пошлина составит €100 за тонну, а при превышении этого показателя — €290 за тонну.

«Важно, что установленный объём тарифной квоты (до 540 тыс. т) дифференцирован по регионам с учётом их промышленной специфики, также механизм распределения тарифной квоты предусматривает возможность экспорта металлолома, невостребованного у системообразующих организаций российской экономики», — объяснили в правительстве.

Отмечается, что пошлины будут действовать лишь в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

В кабмине объяснили, что это решение направлено на предупреждение роста цен на внутреннем рынке, а также обеспечение потребностей в сырье российских металлургических предприятий.

Ранее Минсельхоз России предложил увеличить до 31 августа квоту на экспорт подсолнечного масла и шрота.