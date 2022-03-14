Эксперт Максакова рассказала о влиянии возможного запрета на импорт металлов из России

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Возможный запрет на импорт в ЕС российских металлов негативно скажется на европейском автомобилестроениии. Об этом заявила и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

«На Россию приходится порядка 10—12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов», — рассказала Максакова в беседе с агентством «Прайм».

По её словам, запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.

Максакова также напомнила, что Росси является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений, поэтому возможные ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений «могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок с перспективой резкого роста цен на продукты питания».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT решение США прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России.

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