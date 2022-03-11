Экономист Масленников прокомментировал отказ США от импорта морепродуктов и водки из России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT решение США прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России.

«Мне думается, что это больше демонстративный жест. Потому что основные позиции, которые могли нанести существенный ущерб экономике Штатов, например уран и титан, остались за бортом », — рассказал экономист.

По его мнению, принятые США решения сделаны по «санкционной инерции».

«Когда, с одной стороны, нужно продолжать давление, а с другой стороны — нарастает понимание, что необходимо задуматься о «красных линиях»… Одна такая линия совершенно понятна — попытка наложить эмбарго на экспорт российской нефти. Если это вдруг, к общему мировому несчастью, произойдёт, то цены на нефть взлетают в интервал от $250 до $300 долларов за баррель за считаные дни», — добавил Масленников.

Он отметил, что перечисленные категории товаров не являются приоритетными.

«Что касается водки, ну не хотите — не пейте, потребляйте свой Jack Daniels. Большая часть морепродуктов, я думаю, у нас шла на Юго-Восточную Азию. Необработанные алмазы — это, конечно, неприятно, но есть и другие потребители, которые готовы это всё покупать», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.

Об этом сообщил Белый дом по итогам выступления президента Джо Байдена о новых антироссийских мерах.