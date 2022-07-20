Владелец НЛМК Лисин: экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным

Основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин заявил, что на фоне ситуации в мире экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным.

Об этом информирует РИА Новости.

Лисин в ходе выступления на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области отметил, что на всю металлургическую отрасль России было около 40% экспорта.

«Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта», — сказал он.

По его словам, в Китае установился профицит стального производства, поэтому продукция китайской стороне поставляется на уровне себестоимости.

«Таким образом, если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным», — сказал Лисин.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 июня ввело тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.

В марте и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова заявила, что возможный запрет на импорт в ЕС российских металлов негативно скажется на европейском автомобилестроении.