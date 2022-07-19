Премьер Канады Трюдо назвал верным решение вернуть Германии турбину для «Северного потока»

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Решение властей Канады передать Германии турбину для российского газопровода «Северный поток» было сложным, но верным. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Решение было сложным, но правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаёмся едины», — цитирует Трюдо РИА Новости.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщил «Газпром», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания, 21 июля.

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