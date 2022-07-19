Премьер Канады Трюдо назвал верным решение вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Решение властей Канады передать Германии турбину для российского газопровода «Северный поток» было сложным, но верным. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Решение было сложным, но правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаёмся едины», — цитирует Трюдо РИА Новости.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщил «Газпром», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания, 21 июля.