Премьер Канады Трюдо назвал верным решение вернуть Германии турбину для «Северного потока»
«Решение было сложным, но правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаёмся едины», — цитирует Трюдо РИА Новости.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.
Как сообщил «Газпром», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.
По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания, 21 июля.