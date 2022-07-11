Bloomberg: Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию
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Как напоминает агентство, экспорт алжирского газа в Испанию сократился в июне из-за дипломатической напряжённости, которая возникла на фоне поддержки Мадридом инициативы Марокко по урегулированию споров в Западной Сахаре.
Так, импорт российского газа в июне достиг 8,7 тыс. ГВт·ч, таким образом увеличившись вдвое с мая, что составляет около 24% общих потребностей Испании в газе.
На Алжир приходится 22%, а главным поставщиком газа в Испанию остаются США, которые экспортируют в европейскую страну 30% газа.
В марте МИД Алжира отозвал своего посла в Мадриде для консультаций после выступления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре.
В июне власти Алжира решили приостановить действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.
Вместе с тем Алжир готов направить Италии излишки газа, а она, в свою очередь, сможет передать его другим европейским странам.