Bloomberg: Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию

Россия поднялась на второе место по объёмам поставок газа в Испанию, обогнав Алжир, обычно являвшийся традиционным экспортёром для Мадрида. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

Как напоминает агентство, экспорт алжирского газа в Испанию сократился в июне из-за дипломатической напряжённости, которая возникла на фоне поддержки Мадридом инициативы Марокко по урегулированию споров в Западной Сахаре.

Так, импорт российского газа в июне достиг 8,7 тыс. ГВт·ч, таким образом увеличившись вдвое с мая, что составляет около 24% общих потребностей Испании в газе.

На Алжир приходится 22%, а главным поставщиком газа в Испанию остаются США, которые экспортируют в европейскую страну 30% газа.

В марте МИД Алжира отозвал своего посла в Мадриде для консультаций после выступления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре.

В июне власти Алжира решили приостановить действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.

Вместе с тем Алжир готов направить Италии излишки газа, а она, в свою очередь, сможет передать его другим европейским странам.