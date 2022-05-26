Алжир готов направить Италии излишки газа, чтобы она передала его другим странам Европы

Алжир направит Италии излишки газа, а она в свою очередь сможет передать его другим европейским странам, сообщил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

«Мы направим излишки газа Италии по её просьбе, а она в свою очередь сможет распределить наш газ по Европе», — сказал он на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Теббун сообщил о готовности Алжира наладить морское сообщение с Италией для обеспечения части Европы электроэнергией, пишет газета El Khabar.

В апреле итальянская нефтегазовая группа Eni заключила с алжирской государственной компанией Sonatrach соглашение об увеличении поставок газа Риму.

Как ранее писало издание Le Monde diplomatique, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут удовлетворить повышенный спрос на топливо в Европе на долгий срок и будут выступать лишь резервными продавцами.