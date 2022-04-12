Италия подписала с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа в страну

Итальянская нефтегазовая группа Eni заключила с алжирской государственной компанией Sonatrach соглашение об увеличении поставок газа Риму. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Наши правительства подписали соглашение о намерениях в сфере энергетики. Также Eni и Sonatrach заключили соглашение для увеличения поставок газа в Италию», — приводит его слова РИА Новости.

Драги также отметил, что власти Италии готовы сотрудничать с Алжиром с целью «развития возобновляемой энергии и зелёного водорода», а также для «ускорения экологического перехода» страны.

Ранее алжирская компания Sonatrach представила свои инициативы по увеличению поставок газа в Италию.

Как сообщил министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, Италия и вся Европа плотно работают над диверсификацией источников, чтобы быстро заменить примерно 29 млрд кубометров российского газа.