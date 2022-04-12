Италия подписала с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа в страну

Короткая ссылка
Итальянская нефтегазовая группа Eni заключила с алжирской государственной компанией Sonatrach соглашение об увеличении поставок газа Риму. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Наши правительства подписали соглашение о намерениях в сфере энергетики. Также Eni и Sonatrach заключили соглашение для увеличения поставок газа в Италию», — приводит его слова РИА Новости.

Драги также отметил, что власти Италии готовы сотрудничать с Алжиром с целью «развития возобновляемой энергии и зелёного водорода», а также для «ускорения экологического перехода» страны.

Ранее алжирская компания Sonatrach представила свои инициативы по увеличению поставок газа в Италию.

Как сообщил министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, Италия и вся Европа плотно работают над диверсификацией источников, чтобы быстро заменить примерно 29 млрд кубометров российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить