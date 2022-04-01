Министр по экологическому переходу Италии прокомментировал ситуацию с газом из России

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Италия в течение ближайших месяцев не будет испытывать крупных проблем в случае прекращения поставок российского газа. Об этом в эфире телеканала Rai 1 заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани.
Министр по экологическому переходу Италии прокомментировал ситуацию с газом из России
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«Если бы газ отключили сегодня, у нас не было бы больших проблем в следующие тёплые месяцы. Мы должны будем очень внимательно относиться к хранению, то есть к зимним запасам, но мы работаем над этим заблаговременно», — приводит его слова РИА Новости.

Чинголани отметил, что Италия стремится к достижению энергетической независимости от России «в кратчайшие сроки».

«Италия и вся Европа в настоящее время очень плотно работают над диверсификацией источников. Мы работаем над тем, чтобы в очень короткие сроки подписать контракты с другими странами, которые смогут быстро заменить примерно 29 млрд кубометров газа, которые мы ежегодно импортируем из России», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что поставки российского газа в Европу и Италию после решения принимать оплату за газ в рублях не находятся в опасности.

Также Драги заявил, что российский лидер Владимир Путин разъяснил ему механизм оплаты поставок газа в рублях.

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