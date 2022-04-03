Алжирская Sonatrach представила инициативы по наращиванию поставок газа Италии

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach представила свои инициативы по увеличению поставок газа итальянской Eni.

Как сообщили в алжирской компании, директора двух предприятий обсудили поставки газа в Италию.

«Были представлены краткосрочные и среднесрочные инициативы, которые помогут увеличить поставки в эту страну через Транссредиземноморский газопровод», — приводит сообщение Sonatrach РИА Новости.

Вместе с тем накануне гендиректор Sonatrach Тауфик Хаккар заявил, что Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа.

Как ранее сообщил министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, Италия и вся Европа плотно работают над диверсификацией источников, чтобы быстро заменить примерно 29 млрд кубометров российского газа.