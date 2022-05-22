Le Monde diplomatique: в мире нет альтернативы газу из России

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В настоящее время в мире нет поставщиков, способных заменить российские поставки газа в страны Европы в долгосрочной перспективе, говорится в материале Le Monde diplomatique.

В издании отметили, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут удовлетворить повышенный спрос на топливо на долгий срок и будут выступать лишь резервными продавцами.

На Ливию рассчитывать нельзя из-за гражданской войны в стране, а Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.

«Удалённое географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надёжной заменой России», — приводит РИА Новости материалы статьи.

Авторы предположили, что ситуацией воспользуются в США с расчётом увеличить поставки собственного СПГ в страны Европы.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что США уже перенаправили значительные объёмы своего СПГ в Европу и привержены продолжению таких поставок до конца года.

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