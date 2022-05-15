Блинкен: США перенаправили большие объёмы своего СПГ в Европу

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США уже перенаправили значительные объёмы своего СПГ в Европу и привержены продолжению таких поставок до конца года, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Блинкен: США перенаправили большие объёмы своего СПГ в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Hannibal Hanschke

Как сообщает ТАСС со ссылкой на шефа американской дипломатии, в Вашингтоне поддерживают усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти.

«В то время, как это происходит, США предприняли ряд шагов, чтобы оказать помощь... Для устранения пробелов в энергоснабжении Европы мы уже перенаправили значительные объёмы поставок СПГ в Европу», — сказал Блинкен.

Он пояснил, что американский президент Джо Байден намерен продолжать поставки до конца года для гарантии изобилия энергоресурсов на мировых рынках.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что страна на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа.

Также глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.

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