Алжир приостанавливает действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией

Короткая ссылка
Власти Алжира решили приостановить действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.
Алжир приостанавливает действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией
  • Gettyimages.ru

Как сообщает агентство APS, решение связано с шагами Испании по отношению к ситуации с Западной Сахарой.

«Позиция правительства Испании противоречит нормам международного права... и способствует ухудшению ситуации в Западной Сахаре и во всём регионе. Поэтому Алжир решил немедленно приостановить действие договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключённого с Королевством Испания 8 октября 2002 года», — говорится в заявлении.

В марте МИД Алжира отозвал своего посла в Мадриде для консультаций после выступления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить