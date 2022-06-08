Алжир приостанавливает действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией

Власти Алжира решили приостановить действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.

Как сообщает агентство APS, решение связано с шагами Испании по отношению к ситуации с Западной Сахарой.

«Позиция правительства Испании противоречит нормам международного права... и способствует ухудшению ситуации в Западной Сахаре и во всём регионе. Поэтому Алжир решил немедленно приостановить действие договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключённого с Королевством Испания 8 октября 2002 года», — говорится в заявлении.

В марте МИД Алжира отозвал своего посла в Мадриде для консультаций после выступления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре.