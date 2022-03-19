Алжир отзывает посла в Испании для консультаций из-за заявления Мадрида о Западной Сахаре

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МИД Алжира отозвал своего посла в Мадриде для консультаций после выступления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре.

«Алжирские власти были очень удивлены заявлениями высшей власти Испании, в частности, внезапным изменением позиции Испании в отношении вопроса Сахары (Западной Сахары)», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Как уточняет агентство, накануне премьер-министр Испании Педро Санчес в послании королю Марокко назвал выдвинутую Рабатом в 2007 году инициативу по предоставлению автономного статуса Западной Сахаре «наиболее серьёзной и реалистичной».

24 августа прошлого года Алжир заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко.

В Марокко после этого заявили, что остаются «надёжным и верным партнёром алжирского народа» и будут продолжать «действовать благоразумно и ответственно».

Отношения двух стран отягощаются проблемой Западной Сахары, в отношении которой страны занимают противоположные позиции: Рабат считает бывшие испанские владения своей частью, тогда как Алжир поддерживает её независимость.

В апреле МИД Марокко вызвал испанского посла из-за въезда на территорию Испании генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народного фронта освобождения Западной Сахары) и лидера самопровозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республики Брагима Гали.

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