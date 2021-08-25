В МИД Марокко прокомментировали решение Алжира о разрыве дипломатических отношений

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Марокко сожалеет о решении властей Алжира разорвать дипломатические отношения с королевством. Об этом сообщается на сайте марокканского МИД.

«Королевство Марокко приняло к сведению одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с Марокко с этого дня», — говорится в тексте коммюнике. 

Как отмечается, «Марокко сожалеет об этом совершенно неоправданном, но ожидаемом решении, а также о его последствиях для алжирского народа».

«Марокко категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги», — подчеркнули в МИД страны.

В ведомстве добавили, что Марокко «останется надёжным и верным партнёром алжирского народа и будет продолжать действовать благоразумно и ответственно для развития здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба».

Ранее глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко.

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