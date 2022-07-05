The Economist: в Европе столкнулись в невезением в энергетической войне с Россией

Европе пока не везёт в энергетической войне с Россией: если нужно сохранить свет и отопление до весны, ситуация должна измениться, заявили в The Economist.

По мнению автора материала, население в Европе готовят к «болезненным последствиям».

Так, например, 8 июня в техасском Фрипорт закрылось предприятие по сжижению газа из-за пожара: простой грозит Европе снижением поставок топлива на 2,5%.

Ещё 7,5% европейские страны лишились, когда «Газпром» объявил о сокращении поставок газа через «Северный поток» до 40% от пропускной способности трубопровода. В The Economist поделились опасениями, что после остановки на плановое обслуживание в июле «Северный поток» не возобновит работу, и Европа вступит с запасами газа около 60% от необходимого объёма.

«Европе пока не везет в энергетической войне с Россией. Если нужно, чтобы свет оставался включённым до весны, ситуация должна измениться», — заключили в издании.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.