Bloomberg: Путин указом о «Сахалине-2» развернул жёсткую борьбу между Западом и Японией

Решение президента России Владимира Путина ввести специальные экономические меры по отношению к месторождениям «Сахалина-2» приведёт к жёсткой борьбе между Западом и Японией за энергоресурсы.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По мнению экспертов, данное решение сузит мировые топливные рынки для западных стран и приведёт к прямой конкуренции между Европой и Японией за альтернативные источники импорта.

«Если проект «Сахалин-2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут увеличиться ещё и спровоцировать панику», — констатировал аналитик Хироси Хасимото.

Аналитики придерживаются мнения, что это подтолкнёт Токио к покупке газа на других рынках, которые уже и так переполнены.

30 июня Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Вместе с этим правительство даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.

В апреле Financial Times сообщала, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин-2».