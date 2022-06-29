Минэкономики Германии: продолжаются переговоры с Канадой о турбинах для «Северного потока»

Германия продолжает переговоры с Канадой по вопросу о турбинах для «Северного потока». Об этом сообщили в Минэкономики ФРГ.

«Мы продолжаем переговоры», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой, касающихся поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены введёнными санкциями.