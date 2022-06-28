Moody's заявило о дефолте России по евробондам

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в срок, что расценивается как дефолт.

«Держатели суверенного долга России 27 июня не получили купонные выплаты по двум евробондам на сумму $100 млн к завершению грейс-периода в 30 календарных дней, что, согласно нашему определению, мы рассматриваем как дефолт», — приводит РИА Новости сообщение агентства.

Ранее Bloomberg сообщил, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

В Минфине России при этом сообщили об отправке страной средств для совершения платежа по еврооблигациям заблаговременно, однако из-за действий зарубежных финансовых посредников сумма не дошла до конечных получателей. В министерстве подчеркнули, что данное событие не может рассматриваться как дефолт.