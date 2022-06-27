В Минфине России ситуацию с выплатами по евробондам не рассматривают в качестве дефолта

В Минфине России сообщили об отправке страной средств для совершения платежа по еврооблигациям заблаговременно, однако из-за действий зарубежных финансовых посредников сумма не дошла до конечных получателей. В министерстве подчеркнули, что данное событие не может рассматриваться как дефолт.

В ведомстве напомнили, что дефолтом считается отсутствие платежа со стороны должника. Однако, подчеркнули в Минфине, Россия произвела платёж заранее — 20 мая 2022 года.

«В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учётом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон», — заявили в Минфине.

Ранее Bloomberg написал, что Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае.

По словам Пескова, компания Euroclear удержала и не довела до получателей средства, что не является «проблемой» России.