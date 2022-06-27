В Кремле назвали неправомерными заявления о дефолте в России

Заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что ещё в мае в валюте необходимый платёж был совершён», — заявил он на брифинге с журналистами.

По словам Пескова, компания Euroclear удержала и не довела до получателей средства, что не является «проблемой» России.

Ранее Bloomberg сообщил, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт».