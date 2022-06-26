Bloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгу

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Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений. Как пишет Bloomberg, такое развитие ситуации будет иметь символическое значение.
Bloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгу
  • РИА Новости

Отмечается, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.

Агентство пишет, что Россия не будет официально объявлять дефолт.

«Объявление дефолта является символическим событием», — приводит Bloomberg слова экономиста Исследовательского института Номура Такахидэ Киути.

Авторы статьи добавили, что ситуация развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт».

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