Силуанов: Запад создаёт искусственные преграды по обслуживанию российского госдолга

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Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт». Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Силуанов: Запад создаёт искусственные преграды по обслуживанию российского госдолга
  • РИА Новости

Слова Силуанова приводятся на сайте Минфина.

«Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — заявил Силуанов в ответ на вопрос о политике Запада по отношению к обслуживанию госдолга России.

Он отметил, что сложившаяся ситуация «выглядит как фарс».

«И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда», — заключил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям.

Уточняется, что обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.

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