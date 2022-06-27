Bloomberg сообщил о «дефолте» в России по внешнему долгу

В России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям России истёк.

В статье говорится, что дефолт является символическим и «мало что значит для россиян».

Ранее Bloomberg сообщал, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт».