Аналитик Беляев прокомментировал заявления о «дефолте» России

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Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал заявления о «дефолте» России.
Аналитик Беляев прокомментировал заявления о «дефолте» России
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что Минфин России считает случившееся искусственным дефолтом.

«То есть это обстоятельства непреодолимой силы, которые мы преодолеть не можем, и они искусственно возведены по отношению к нам. Дефолт объявляется в ходе судебной процедуры, которую затевают и инициируют в виде коллективного иска бенефициары, те, кто должен получить деньги по ценным бумагам, которые у них находятся на руках», — пояснил эксперт.

Ранее Bloomberg сообщил, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может сделать этого из-за санкций.

В Минфине России при этом сообщили об отправке страной средств для совершения платежа по еврооблигациям заблаговременно, однако из-за действий зарубежных финансовых посредников сумма не дошла до конечных получателей. В министерстве подчеркнули, что данное событие не может рассматриваться как дефолт.

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