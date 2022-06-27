Myśl Polska: польское правительство само спровоцировало энергетический кризис в стране
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«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно — мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Всё прошло легче, чем можно было себе представить», — заявил Пяста.
Он напомнил, что «во имя экобезумия Евросоюза» Польша отказалась от угля как источника энергии, а затем прекратила импорт энергоресурсов из России.
Ранее российская компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.
Польский нефтегазовый концерн PGNiG выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна способна выжить в условиях отсутствия поставок российского газа.