Польское правительство само спровоцировало проблемы в энергетическом секторе страны. Об этом заявил эксперт Пшемыслав Пяста в статье для издания Myśl Polska.

«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно — мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Всё прошло легче, чем можно было себе представить», — заявил Пяста.

Он напомнил, что «во имя экобезумия Евросоюза» Польша отказалась от угля как источника энергии, а затем прекратила импорт энергоресурсов из России.

Ранее российская компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна способна выжить в условиях отсутствия поставок российского газа.