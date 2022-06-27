Депутат Госдумы Аксаков прокомментировал заявления о дефолте России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал заявления о дефолте России.

«Россия — одна из самых платёжеспособных стран в мире, она свои обязательства выполнила в рублях, все оплаты прошли своевременно. То, что власти США устраивают со своими инвесторами, — это их проблемы. Инвесторы должны обращать свои претензии к властям США. Это искусственно созданная ситуация», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Россия перечислила средства инвесторам на специальный счёт, так как другие счета закрыты, при этом американские власти специально создают ситуацию, чтобы инвесторы не смогли получить перечисленные им средства.

Ранее Bloomberg сообщил, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт».