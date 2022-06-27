Сенатор Ковитиди: объявленный Bloomberg «дефолт» россиянам ничем не грозит

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.

«Объявленный Bloomberg так называемый дефолт России носит не реальный, а формальный характер, и россиянам ничем не грозит», — подчеркнула сенатор.

Как пояснила парламентарий, от своего суверенного долга Россия «никогда не отказывалась».

Также Ковитиди напомнила о том, что президент России Владимир Путин 22 июня издал указ, которым утвердил новый порядок выплат по еврооблигациям.

«Везде работаем в рублях, от чего рубль стал крепче. Более того, Министерство финансов уже перечислило в Национальный расчётный депозитарий рубли для выплаты по евробондам «Россия—2027» и «Россия—2047». Деньги перечислили в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, которая была утверждена указом президента России», — добавила она.

В итоге Россия все свои обязательства исполнила в полном объёме, заявила собеседница RT.

«Репутационные акции России растут, подтверждённые умением россиян в любых экстремальных обстоятельствах выполнять свои обязательства. К России вопросов нет и быть не может, чего не скажешь об определённых зарубежных партнёрах», — заключила сенатор.

Ранее Bloomberg написал, что Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае.

По словам Пескова, компания Euroclear удержала и не довела до получателей средства, что не является проблемой России.