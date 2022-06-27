Экономист Гинько назвал сообщения о дефолте попытками «уязвить инвестиционный имидж России»

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Анастасия Румянцева
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.
Экономист Гинько назвал сообщения о дефолте попытками «уязвить инвестиционный имидж России»
  • РИА Новости

«Держателями российского госдолга выступают в том числе американские инвесторы. В таком случае нарушаются и их права. Мы не можем влиять на решения финансовых посредников. С юридической и с экономической точек зрения никакого дефолта нет. Это политически мотивированные шаги — попытаться объявить дефолт, несмотря на то что страна имеет все возможности для погашения обязательств», — подчеркнул специалист.

По словам Гинько, такие публикации можно расценить как попытку «уязвить инвестиционный имидж России».

«Для нас вообще ничего не меняется», — заключил собеседник RT. 

Ранее Bloomberg написал, что Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений.

Агентство отметило, что ситуация с российскими облигациями развивается по уникальному сценарию, когда заёмщик имеет средства и желание заплатить, но не может этого сделать из-за санкций.

27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае. 

По словам Пескова, компания Euroclear удержала и не довела до получателей средства, что не является «проблемой» России.

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