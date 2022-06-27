Сенатор Цеков: в России дефолта нет
- РИА Новости
«Это просто смешно. Они наши деньги захватили в своих финансовых учреждениях и считают, что у нас наступил дефолт», — высказался сенатор.
Он добавил, что «дефолт на самом деле наступил у западных стран».
«Получается, что они не способны вернуть наши деньги. Вот они и должны дефолт объявлять, а у нас дефолта нет», — заключил Цеков.
Ранее Bloomberg написал, что Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений.
В ночь на понедельник истёк льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт».