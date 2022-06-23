В Uniper усомнились в способности властей ФРГ решить проблему нехватки газа до зимы

Официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Германии на фоне повышения в ФРГ уровня чрезвычайного плана по газу.

«Важно, чтобы объявление чрезвычайной ситуации очень быстро внесло ясность в отношении затрат, связанных с текущей напряжённой ситуацией с поставками. Также ясно, что это не станет решением для этой зимы, если ситуация с поставками останется такой же или станет ещё хуже в ближайшие недели», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что при невозможности заполнить хранилища газа к октябрю властям ФРГ необходимо будет принимать срочные меры.

Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх из-за сокращения поставок.

Отмечается, что вторая степень чрезвычайного плана даёт правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ.

Министр экономики Хабек отметил, что политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.

Вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан обратился к Хабеку с просьбой представить последовательный план по преодолению газового кризиса в стране.