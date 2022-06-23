Аналитик Кондратьев назвал последствия повышения ФРГ уровня чрезвычайного плана по газу

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх из-за сокращения поставок.

«На самом деле предприятия в Германии уже давно находятся в режиме достаточно жёсткой экономии газа. Потому что нынешние цены на споте и цены для конечных потребителей находятся на исторических максимумах в последние полгода, в нынешних условиях потребители вынуждены экономить», — рассказал Кондратьев.

По мнению эксперта, это может означать постепенное ограничение поставок потребителям, которые газоснабжающие организации не относят к числу приоритетных.

«То есть кто-то может получить уведомление или настоятельную рекомендацию использовать альтернативные виды топлива. Например, та же электроэнергетика. То есть может происходить ограничение и будут предложения загружать угольные энергоблоки. Какой будет от этого эффект? Мы сможем это понять спустя две-три недели после начала действия этих рекомендаций. Мне кажется, что базово эффект от этих мер будет достаточно ограниченным», — заключил собеседник RT.

Ранее Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх.

Отмечается, что вторая степень чрезвычайного плана даёт правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Согласно плану, ситуация ещё может быть урегулирована на уровне рынка, но считается вероятным ухудшение ситуации с поставками.