Аналитик Митрахович назвал причины роста спотовой цены газа в Европе

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал данные о том, что впервые с марта спотовая цена газа в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Рост цен на газ в Европе, по мнению аналитика, связан в первую очередь с новостями о профилактических работах на газопроводе «Северный поток».

По его словам, трубопровод каждый год уходит на профилактический ремонт, однако в этом году положение осложнилось рядом факторов.

«Поставки через Украину сокращены по сравнению с предыдущими годами за счёт того, что не работает газопровод «Союз». Ну и «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу тоже сейчас не работает в режиме поставок с востока на запад», — добавил эксперт.

Совокупность перечисленных факторов провоцирует «паническое ожидание» на рынке ввиду возможного дефицита газа, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures 23 июня достиг $1504 за 1 тыс. куб. м.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.