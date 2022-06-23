FT: власти ФРГ опасаются, что Россия прекратит поставки газа по «Северному потоку»

Власти Германии опасаются, что Россия, воспользовавшись ремонтными работами на «Северном потоке», полностью прекратит поставки газа по трубопроводу.

Об этом пишет Financial Times.

В правительстве Германии считают, что это может подорвать усилия Берлина по наполнению газовых хранилищ к отопительному сезону.

Отмечается, что сейчас уровень заполненности газовых хранилищ в Германии составляет 58%. Германские власти надеются заполнить их на 90% к 1 ноября, передаёт РИА Новости.

При этом в связи с проблемами с «Северным потоком» импортёрам приходится закупать недостающие объёмы на спотовом рынке по более высоким ценам.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».