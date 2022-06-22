Германия и Канада пока не добились продвижения в вопросе турбин для «Северного потока»

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Германия и Канада пока не добились прогресса в разрешении проблемы с оборудованием Siemens, которое из-за санкций не могут вернуть России для восстановления работоспособности «Северного потока» в полной мере. Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ.
Германия и Канада пока не добились продвижения в вопросе турбин для «Северного потока»
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«О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях», — приводит его слова РИА Новости.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».

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