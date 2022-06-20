Песков: Евросоюз своими руками создал кризис с поставками газа по «Северному потоку»

Россия остаётся максимально надёжным поставщиком газа, однако из-за западных санкций страдает механическая инфраструктура «Северного потока»: некоторые турбины не могут быть возвращены, что приводит к сокращению поставок. Этот кризис создан руками Европейского союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия остаётся максимально надёжным поставщиком. С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввёл Европейский союз», — сказал он.

Перекачивающие мощности, а именно турбины, нуждаются в ремонте, напомнил представитель Кремля.

«Какие-то турбины не могут быть возвращены — европейцы их не возвращают на место. Это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис, он создан руками Европейского союза. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отдать то самое железо, отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», — подчеркнул Песков.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».