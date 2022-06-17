Экономист Финогенова поддержала идею «промышленной ипотеки» для предприятий

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с RT прокомментировала предложение президента России Владимира Путина запустить в стране «промышленную ипотеку» под 5% годовых, право на которую получат предприятия, готовые построить новые производства.

«Я положительно отношусь к любому предложению, которое поддерживает российскую промышленность. Такая озабоченность во многом связана с необходимостью импортозамещения многих отраслей, особенно высокотехнологичных», — сообщила Финогенова.

Такая мера позволит развиваться и чувствовать уверенность многим компаниям и отраслям, считает специалист.

«Однако существуют риски, связанные с проработкой самих проектов. Если, например, компания хочет построить проект, то деньги должны выдаваться под чёткое обоснованное проектное финансирование. Нужно учитывать финансовые риски компании, потенциал продаж и денежные потоки, которые компания планирует генерировать», — добавила экономист.

Необходимо учитывать ряд факторов для того, чтобы бюджет не потерял деньги на несостоятельных проектах, заключила эксперт.

Ранее Путин предложил запустить в России «промышленную ипотеку» под 5% годовых для предприятий, готовых построить новые производства.

С таким заявлением российский президент выступил на ПМЭФ. По его словам, принципиально новый инструмент мог бы помочь отечественному бизнесу быстро развернуть выпуск продукции.