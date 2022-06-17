Путин предложил запустить в России «промышленную ипотеку» под 5% годовых для предприятий
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С таким заявлением он выступил на ПМЭФ. Принципиально новый инструмент мог бы помочь отечественному бизнесу быстро развернуть выпуск продукции, отметил президент.
«Речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором России, чтобы в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объёме», — сказал Путин.
Глава государства также призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.
RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.