Путин предложил запустить в России «промышленную ипотеку» под 5% годовых для предприятий

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Президент России Владимир Путин предложил запустить в стране «промышленную ипотеку» под 5% годовых, право на которую получат предприятия, готовые построить новые производства.
Путин предложил запустить в России «промышленную ипотеку» под 5% годовых для предприятий
  • AP
  • © Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Pool

С таким заявлением он выступил на ПМЭФ. Принципиально новый инструмент мог бы помочь отечественному бизнесу быстро развернуть выпуск продукции, отметил президент.

«Речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором России, чтобы в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объёме», — сказал Путин.

Глава государства также призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

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