Путин призвал на постоянной основе отменить плановые проверки ряда предприятий

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Президент России Владимир Путин призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.
Путин призвал на постоянной основе отменить плановые проверки ряда предприятий
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Есть все основания сделать ещё один кардинальный шаг вперёд — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил он в ходе выступления на ПМЭФ.

В марте Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

В их числе введение моратория на плановые проверки предприятий МСБ в текущем году.

Проверки в отношении «имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», не будут проводиться до конца 2024 года.

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