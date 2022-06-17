Путин призвал на постоянной основе отменить плановые проверки ряда предприятий

Президент России Владимир Путин призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.

«Есть все основания сделать ещё один кардинальный шаг вперёд — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил он в ходе выступления на ПМЭФ.

В марте Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

В их числе введение моратория на плановые проверки предприятий МСБ в текущем году.

Проверки в отношении «имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», не будут проводиться до конца 2024 года.