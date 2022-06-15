На Украине заявили о возможности «Газпрома» увеличить транзит через украинскую территорию

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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины заявил, что «Газпром» может увеличить транзит газа через украинскую территорию на 82,4 млн куб. м в сутки.
На Украине заявили о возможности «Газпрома» увеличить транзит через украинскую территорию
  • РИА Новости

Отмечается, что ОГТСУ выставляет на продажу на аукционной платформе RBP дополнительно 15 млн куб. м газа в сутки по точке соединения «Суджа».

«Поэтому «Газпром» имеет возможность увеличить транзит через Украину на 82,4 млн куб. м в сутки», — приводит РИА Новости сообщение оператора в Telegram.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко сообщил, что украинскому газовому сектору необходимо импортировать до 6 млрд куб. м газа для подготовки к отопительному сезону.

«Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

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