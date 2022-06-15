«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 41,9 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме (41,9 млн куб. м на 15 июня) на ГИС «Суджа», при этом на ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,9 млн куб. м на 15 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко сообщил, что украинскому газовому сектору необходимо импортировать до 6 млрд куб. м газа для подготовки к отопительному сезону.

«Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.